La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.

La próxima semana, ambos funcionarán del martes 24 al viernes 27, de 8:30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.

El cronograma será el siguiente:

MÓVIL 1

MARTES 24

Barrio Leopoldo Lugones, manzana 363 Lote 7C

Turnos: 3875762102

MIÉRCOLES 25

Barrio Balneario, manzana 4 Casa 65

Turnos: 3874099945

JUEVES 26

Barrio Mosconi Centro Vecinal, Elio Alderete 2950

Turnos: 3875117912

VIERNES 27

Barrio Juan Pablo II

Manzana 361 A Lote 20, Avda. Escuadrón de los Decididos

Turnos: 3874882161

MÓVIL 2

Del 24 al 27

DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN LUIS

Calle Cerro San Bernardo Nro. 90

Turnos: 3872266178