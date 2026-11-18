Operativos de castración en distintos sectores de la ciudad
La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.
La próxima semana, ambos funcionarán del martes 24 al viernes 27, de 8:30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.
El cronograma será el siguiente:
MÓVIL 1
MARTES 24
Barrio Leopoldo Lugones, manzana 363 Lote 7C
Turnos: 3875762102
MIÉRCOLES 25
Barrio Balneario, manzana 4 Casa 65
Turnos: 3874099945
JUEVES 26
Barrio Mosconi Centro Vecinal, Elio Alderete 2950
Turnos: 3875117912
VIERNES 27
Barrio Juan Pablo II
Manzana 361 A Lote 20, Avda. Escuadrón de los Decididos
Turnos: 3874882161
MÓVIL 2
Del 24 al 27
DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN LUIS
Calle Cerro San Bernardo Nro. 90
Turnos: 3872266178