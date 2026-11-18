El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de una escultura en homenaje a Los Nocheros, con motivo de los 40 años de trayectoria artística del reconocido conjunto folclórico salteño. El acto se realizó en la cima del cerro Ala Delta, donde el Complejo Teleférico Salta impulsa un espacio destinado a reconocer a figuras que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

Durante la ceremonia, Sáenz destacó el lugar que ocupa el grupo en la cultura salteña y su aporte a la difusión de la música popular en distintos escenarios del país y del mundo. “Durante estos 40 años han llevado bien en alto la bandera de Salta y han sido embajadores culturales en el mundo y en todas y cada una de las provincias de la Argentina”, expresó.

El mandatario, quien estuvo acompañado por su esposa Elena Cornejo, resaltó además que las canciones y las voces del conjunto forman parte de la memoria afectiva de los salteños: “Sus canciones suenan en todos lados, sus voces suenan en todos lados y, por sobre todas las cosas, están en el corazón y en la memoria de todos y cada uno de los salteños”.

En ese sentido, valoró especialmente la importancia de realizar reconocimientos en vida y que los artistas puedan compartirlos con sus seres queridos. “Es una caricia al alma de cada uno de ellos y de sus familias. Es decirles que los queremos, que los admiramos”, manifestó.

Sáenz también expresó su deseo de que el grupo continúe en los escenarios: “Esperamos que sigan cantando, que no se retiren, porque los vamos a seguir escuchando”. Finalmente, agradeció su aporte a la provincia y destacó el legado que dejan para las nuevas generaciones: “En nombre de todos los salteños, gracias a Los Nocheros por tanto que dieron por Salta”.

Por su parte, Mario Teruel agradeció a los amigos y familiares que acompañaron al conjunto desde sus comienzos y resaltó el lugar que ocupan en su historia. “Los amigos son nuestro cable a tierra, son el motivo por el cual nosotros siempre terminamos de cantar, armamos la valija volando y nos volvemos para acá, estemos donde estemos”, expresó.

Recordó que comenzaron a cantar “como jugando”, sin imaginar que algún día celebrarían 40 años de trayectoria. También compartió una anécdota sobre la continuidad del grupo y las ganas de seguir adelante. Al preguntarle al Negro Teruel qué quería hacer, recibió una respuesta contundente: “Yo quiero seguir cantando. ¿Qué más querés que haga?”.

“Cuando menos lo he pensado, ya estamos acá, cumpliendo 40 años”, señaló Mario, quien volvió a agradecer a quienes estuvieron siempre a su lado. Finalmente, reconoció bromeando que los homenajes a la trayectoria no son algo con lo que se sientan demasiado cómodos: "A nosotros tampoco nos gusta, y menos cuando dicen “premio a la trayectoria”. Eso ya es de muy viejo", agregó con humor.

El presidente del Directorio de la Sociedad del Estado Complejo Teleférico Salta, Ángel Causarano, destacó los 40 años de trayectoria de Los Nocheros y su vigencia artística. Señaló que el grupo sigue “con más fuerza que nunca” y representa una de las grandes banderas culturales de Salta. También manifestó su orgullo por recibirlos y participar del reconocimiento.

La escultura

La pieza fue realizada en chapa calada mediante corte láser y terminación con pintura al horno. Tiene 2,40 metros de alto por 1,70 de ancho y representa a los tres integrantes actuales del conjunto: Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel.

En la base de la escultura se incorporaron dos inscripciones. La primera expresa el agradecimiento de Los Nocheros a quienes formaron parte de estos 40 años de trayectoria: Pala Aguilera, Jorge Rojas y Quique Teruel.

La segunda reproduce un fragmento de la canción: «Si el amor sigue adelante, ay de aquel que de amor se murió, yo prefiero vivir para amarte, llevando en mi carne la cruz de tu amor, tú y yo, yo y tú, tú y yo». Se trata de una frase de Noemí Cristina Laspiur, conocida popularmente como «La Moro», esposa de Mario Teruel y autora de gran parte de los éxitos románticos del conjunto salteño.

La escultura se integra al Paseo de la Fama, que ya cuenta con homenajes a otros referentes de la música popular, como Las Voces de Orán y Ricky Maravilla. La propuesta continuará con un reconocimiento al Chaqueño Palavecino.

Además, las autoridades y los integrantes del conjunto folklórico descubrieron una placa conmemorativa con la inscripción «Orgullo Salteño», una distinción que expresa el reconocimiento de toda una provincia a sus artistas, sus raíces y a quienes contribuyen a mantener viva y difundir su identidad cultural.

También participaron del acto el director del Teleférico Salta, Tomás Hannach; funcionarios provinciales y municipales, invitados especiales y familiares de los artistas.