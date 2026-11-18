El municipio trabajó en la repavimentación de la calle José M. Mirau, en el tramo comprendido entre avenida Ejército Argentino y avenida Armada Argentina. Estas acciones no sólo demarcarán la calzada, sino que también mejorará el escurrimiento del agua de lluvia.
La Serenata a Cafayate está nominada a los Premios Bitácora, en la categoría "Mejor Fiesta Popular Nacional". La ceremonia de entrega se realizará el próximo 19 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba.
La Serenata competirá con dos de los festivales más reconocidos del país: la Fiesta Nacional de la Vendimia y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
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