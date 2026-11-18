La Serenata a Cafayate está nominada a los Premios Bitácora, en la categoría "Mejor Fiesta Popular Nacional". La ceremonia de entrega se realizará el próximo 19 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba.

La Serenata competirá con dos de los festivales más reconocidos del país: la Fiesta Nacional de la Vendimia y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.