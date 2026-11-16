Un paisaje de la región de la Puna catamarqueña fue incorporado a la lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), un reconocimiento que distingue territorios de excepcional relevancia científica.

La noticia se dió a conocer durante un encuentro de dicha organización realizado en Portugal. Las postulaciones fueron presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que también sumó al cerro Aconcagua, en Mendoza, y al Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.

Se trata del Campo de Piedra Pómez, ubicado en Antofagasta de la Sierra. Sus formaciones rocosas se desarrollaron a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y se originaron hace aproximadamente 73.000 años, a partir de un depósito de ignimbrita expulsado por la caldera del Cerro Blanco.

Con el paso del tiempo, la aridez extrema y los fuertes vientos modelaron sus particulares geoformas. Entre ellas se destacan los mesoyardangs, extensas estructuras con bloques de piedra que superan los seis metros de altura.

Según la IUGS, dichas características convierten al lugar en un laboratorio natural para estudiar los procesos de erosión eólica. Sus formaciones también sirven como referencia terrestre para investigar estructuras geológicas similares en Marte.