De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 3715/2026, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, se mantendrá el componente específico para la zona patagónica. De esta manera, los beneficiarios que residan en esas provincias seguirán recibiendo el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La actualización toma como base los aranceles establecidos por la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos del Ministerio de Salud del 15 de agosto, que había definido una suba de 1,9% para octubre calculada a partir de la variación del IPC de septiembre. El nuevo incremento mantiene este mismo criterio de cálculo mensual, adecuando los valores con base en la inflación informada para agosto de 2026.