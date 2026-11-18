La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión especial en la que el oficialismo buscará avanzar con proyectos centrales de su agenda legislativa. Los principales temas serán la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que necesita la aprobación definitiva de la Cámara baja.

La sesión especial fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y comenzará a las 12. El temario contempla también acuerdos comerciales internacionales y convenios institucionales.