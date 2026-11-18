“No hay voluntad en el día de hoy de buscar un dictamen”, anunció Agustín Coto, presidente de la comisión, al comienzo del encuentro. A continuación, informó que la secretaría parlamentaria daría lectura al nuevo texto completo del proyecto.
El Gobierno intensificó las negociaciones para aprobar la Reforma Electoral en los últimos días, con la intención de emitir dictamen este martes y llevar la propuesta al recinto la próxima semana. Sin embargo, los senadores todavía no estamparon su firma en el texto y la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.
Mientras desde el peronismo aseguraban que la lectura era “para rellenar” porque todavía no estaban las firmas, cerca de Patricia Bullrich explicaban que, después de la reunión de la mesa política, la senadora había aceptado ponerse al frente de la negociación, pero “con sus tiempos”. “No lo queremos sacar en dos minutos (el dictamen) sin que nadie lo lea. Las firmas ya están”, aseguraron desde su entorno.