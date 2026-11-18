El Gobierno intensificó las negociaciones para aprobar la Reforma Electoral en los últimos días, con la intención de emitir dictamen este martes y llevar la propuesta al recinto la próxima semana. Sin embargo, los senadores todavía no estamparon su firma en el texto y la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.

“No hay voluntad en el día de hoy de buscar un dictamen”, anunció Agustín Coto, presidente de la comisión, al comienzo del encuentro. A continuación, informó que la secretaría parlamentaria daría lectura al nuevo texto completo del proyecto.