El Gobierno rechazó este martes las actividades oficiales que la princesa Ana, de la Casa Real británica, despliega en las Islas Malvinas en medio del arbitraje que protagonizan la Argentina y el Reino Unido en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar por la explotación ilegal de los recursos petrolíferos en el archipiélago.

A través de un duro comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo sostuvo que las actividades oficiales de la princesa británica “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” en el archipiélago, en las Georgias del Sur, en las Sándwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.

El texto fue más allá de la objeción de soberanía. Calificó la visita como “una provocación” y la vinculó con el avance del Reino Unido en la explotación unilateral de hidrocarburos mediante el otorgamiento de licencias que Argentina considera ilegítimas.

De hecho, la presencia de la realeza británica en las Islas se produce luego de que el Gobierno iniciara un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitara al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) medidas provisionales de urgencia.

La princesa Ana llegó a las islas el pasado lunes 9 de noviembre, acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. Según la agenda difundida por el Palacio de Buckingham, el viaje se extiende hasta el 20 de noviembre y incluye una segunda etapa en las Georgias del Sur. Desde Londres explicaron que la gira se enmarca en su rol de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación del patrimonio y el ambiente de ese archipiélago.