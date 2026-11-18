La Municipalidad continúa con diversas obras viales en la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación, brindar mejor calidad de vida y mayor seguridad vial.

Pablo Luna, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, explicó que “desde este miércoles 18, a partir de las 8 de la mañana, habrá un corte total del tránsito en la ruta 51, en el sentido este – oeste por lo que habrá desvíos por las calles Urano, Ganimedes y Marte”.

“La obra consistirá en la repavimentación de 120 metros lineales, construcción de dos rotondas para vincular los giros en la zona y colocación de semáforos”, detalló el funcionario, quien agregó que “la obra se dividirá en tres etapas y tendrá una duración de tres meses con cortes y desvíos”.

Estas acciones buscan mejorar la transitabilidad y “darán una solución a la intersección que es muy conflictiva ya que quienes circulan por la ruta 51 y quien girar a la ruta 99 debían cruzarse de carril o bien salir de la calzada y esperar el paso vehicular para poder ingresar a la nueva vía”, remarcó Luna.

Es importante remarcar que, la ruta 99 se conecta con la avenida Costanera la cual a su vez tiene conexión con la Circunvalación Oeste, por lo que al haberse desarrollado tareas de enripiado y nivelación ha aumentado el flujo vehicular de la zona.