El presidente Javier Milei participará el próximo 19 de noviembre de la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), un encuentro que reunirá a más de 300 personalidades de distintos ámbitos de la sociedad argentina. La actividad se realizará desde las 19 en Madero Tango y tendrá como objetivo visibilizar el avance del antisemitismo y promover acciones para combatir la discriminación.

La convocatoria contará con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, diputados y senadores de diferentes fuerzas políticas, empresarios, referentes de la cultura y representantes de la sociedad civil. Uno de los momentos centrales de la noche será el discurso del Presidente, en una jornada que buscará instalar la lucha contra el antisemitismo como una responsabilidad colectiva.

La cena será conducida por la periodista Cristina Pérez y también incluirá una conversación entre el activista saudí-egipcio Loay Alshareef, reconocido por su trabajo contra el antisemitismo, y el periodista y miembro de FACA Alejo Schapire. Además, se proyectará un video con testimonios de personas que atravesaron situaciones de antisemitismo en la Argentina y se entregará el Premio FACA a un joven argentino por su compromiso con esta causa.