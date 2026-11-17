Aston Martin confirmó oficialmente su desembarco en el Dakar 2027 con un proyecto que tendrá como principal protagonista a un bicampeón mundial de Fórmula 1: Fernando Alonso. El piloto español afrontará por segunda vez el desafío del rally más exigente del mundo, esta vez al volante del primer vehículo de la marca británica en la historia de la competencia.

El equipo estará integrado por tres pilotos de primer nivel: además de Alonso, competirán el francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes. El español volverá a tener como copiloto a Marc Coma, mientras que Loeb estará acompañado por el belga Fabian Lurquin y Moraes contará con otro español, Pablo Moreno Huete.

La escudería también presentó el nombre de su vehículo: Aston Martin Dreadnought, un prototipo desarrollado sobre la base mecánica del Dacia Sandrider, el modelo que viene de ganar la última edición de la prueba con Nasser Al-Attiyah.