En Córdoba, el conjunto nacional buscará vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026. De cara a este choque, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. En la parte derecha de la última línea, Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la derecha.

En comparación a la derrota, ahora podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios. Ese movimiento abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque. Así, Scaloni podría darle a Nicolás Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por otro lado, el elenco comandado por Bryan Ruiz también viene de una derrota ante la Ecuador de Marcelo Gallardo por 2 a 0 en el Estadio Olímpico de Atahualpa con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal. Además, Diego Mesén fue expulsado a los 68´.

En su última visita a Argentina, en marzo de 2024, fue triunfo para los de Scaloni por 3-1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Manfred Ugalde descontó para los Ticos.

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