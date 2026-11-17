El hospital Señor del Milagro ofrece a embarazadas que se encuentren cursando el último trimestre de la gestación, es decir entre las semanas 28 y 36, un taller de preparación para el parto y la maternidad, al que podrán asistir con un acompañante.
La actividad se desarrollará en cuatro encuentros, una vez por semana, de 14.30 a 16.30 horas. El primero será el 19 de noviembre.
La temática del taller incluye:
· Los cambios que se experimentan durante el embarazo
· La importancia de los controles prenatales
· La preparación para el parto
· El trabajo de parto
· Puerperio
· Preparación del bolso materno
· Lactancia materna
· Cuidados del recién nacido
El taller es organizado por la Residencia de Medicina General y Familiar, es gratuito, con cupos y requiere inscripción.
Para más información, las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando sus datos personales por WhatsApp, al número 3875870510.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación