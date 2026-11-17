El hospital Señor del Milagro ofrece a embarazadas que se encuentren cursando el último trimestre de la gestación, es decir entre las semanas 28 y 36, un taller de preparación para el parto y la maternidad, al que podrán asistir con un acompañante.

La actividad se desarrollará en cuatro encuentros, una vez por semana, de 14.30 a 16.30 horas. El primero será el 19 de noviembre.

La temática del taller incluye:

· Los cambios que se experimentan durante el embarazo

· La importancia de los controles prenatales

· La preparación para el parto

· El trabajo de parto

· Puerperio

· Preparación del bolso materno

· Lactancia materna

· Cuidados del recién nacido

El taller es organizado por la Residencia de Medicina General y Familiar, es gratuito, con cupos y requiere inscripción.

Para más información, las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando sus datos personales por WhatsApp, al número 3875870510.