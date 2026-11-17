La titular de la Subsecretaría del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Salta, Fernanda Ubiergo, informó que, a partir del sábado 21 de noviembre, entrarán en vigencia los nuevos valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes en todo el territorio argentino.

La funcionaria aclaró que los incrementos fueron determinados exclusivamente por el organismo nacional, mediante una actualización de su cuadro tarifario oficializada en el Boletín Oficial de la República Argentina, y que no corresponden a decisiones adoptadas por el Gobierno de la Provincia de Salta ni por el Registro Civil provincial.

Nuevos valores del DNI

De acuerdo con la actualización nacional, los aranceles para la tramitación de los distintos ejemplares del Documento Nacional de Identidad serán los siguientes:

- DNI regular: pasa de $10.000 a $20.000.

- DNI exprés: pasa de $26.000 a $52.000.

- DNI en 24 horas: pasa de $41.000 a $82.000.

- DNI al instante: pasa de $57.000 a $114.000.

En todos los casos, el incremento establecido alcanza el 100% respecto de los valores anteriores.

Nuevos valores de los pasaportes

En cuanto a los pasaportes, el RENAPER dispuso una actualización del 30%, estableciendo los siguientes aranceles:

- Pasaporte regular: pasa de $100.000 a $130.000.

- Pasaporte exprés: pasa de $200.000 a $260.000.

- Pasaporte de resolución inmediata: pasa de $330.000 a $429.000.

Asimismo, se mantiene la gratuidad del primer DNI para los recién nacidos de hasta seis meses de edad, conforme a las disposiciones nacionales vigentes.

Actualización periódica de los aranceles

La nueva disposición nacional también establece que los valores de los trámites identificatorios serán actualizados cada seis meses, tomando como referencia la evolución de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En este sentido, Ubiergo reiteró que el Registro Civil de Salta actúa como organismo encargado de la recepción y gestión de los trámites identificatorios en la provincia, mientras que la determinación de los aranceles, la confección y la emisión de los documentos son competencias exclusivas del RENAPER.

Finalmente, la subsecretaria recordó que hasta el viernes 20 de noviembre inclusive se mantendrán los valores anteriores, por lo que recomendó a quienes necesiten gestionar su documentación tener presente la fecha de entrada en vigencia de las nuevas tarifas.

Desde el Registro Civil de Salta se continuará brindando atención en las oficinas y delegaciones habilitadas de toda la provincia, conforme a las modalidades y horarios establecidos.

