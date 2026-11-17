La delegación salteña tuvo una destacada participación en los Juegos Estudiantiles Regionales Tucumán 2026, con más de 100 estudiantes que representaron a Salta tras clasificar en la instancia provincial de los Juegos Deportivos Interescolares.

La participación se concretó mediante un trabajo articulado entre la Coordinación de Educación Física, el Centro de Educación Física (CEF) Nº 7149 y las unidades educativas que resultaron ganadoras de la instancia provincial. Durante las jornadas, los estudiantes compitieron en atletismo, atletismo adaptado, ajedrez, vóley, básquetbol 3x3 y fútbol, obteniendo podios y medallas en las distintas categorías.

Los Juegos promovieron el encuentro y la integración entre estudiantes de distintas provincias, consolidando el deporte escolar como un espacio de formación, participación y construcción colectiva. Estos resultados reflejan el esfuerzo y el trabajo compartido entre estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Logros obtenidos por estudiantes salteños:



Atletismo

Pruebas de velocidad

- 100 metros masculino

2º puesto: Bautista Giménez Baz – Ludere College

- 100 metros femenino

2º puesto: Constanza Zárate – Colegio María Reina.

Pruebas de medio fondo

- 1.500 metros femenino:

- 1º puesto: Luz Tiratel – Escuela de Comercio Nº 5082 Dr. Adolfo Güemes.

- 2º puesto: Julieta Jiménez – Colegio María Reina.

- 3º puesto: Morena Fabián Gijón – Colegio Nº 5176 Villa Esmeralda.

- 1.500 metros masculino:

- 3º puesto: Thiago Chañe – Colegio Dr. René Favaloro.

Pruebas de campo

- Salto en largo femenino:

- 2º puesto: Julieta Arruñada – Instituto Nº 8008 Dr. Bernardo Frías.

- 3º puesto: Tiziana Mayorga – Escuela de Comercio Nº 5083 Victorino de la Plaza.

- Salto en largo masculino:

- 3º puesto: Fabio Mansilla – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

- Lanzamientos

- Bala masculino – 1º puesto: Santino Schiavoni – Ludere College.

- Bala femenino – 2º puesto: Sarai Galván – Instituto Nº 8008 Dr. Bernardo Frías.

- Jabalina masculino – 3º puesto: Santino Schiavoni – Ludere College.

-

Relevos 4x100 metros femenino

1º puesto:

- Juana Causarano – Ludere College.

- Constanza Zárate – Colegio María Reina.

- Julieta Jiménez – Colegio María Reina.

- Julieta Arruñada – Instituto Dr. Bernardo Frías.

Atletismo adaptado

Pruebas de velocidad

- 80 metros femenino

– 1º puesto: Camila Alderete – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

- 80 metros masculino:

- 1º puesto: Enzo Romero – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

- 2º puesto: Agustín Ramírez – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

- 600 metros masculino

- 1º puesto: Thiago Castro – Instituto de Educación Media Dr. Arturo Oñativia (IEM).

Salto en largo

- Femenino:

- 1º puesto: Camila Alderete – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

- 2º puesto: Julieta Arruñada – Instituto Nº 8008 Dr. Bernardo Frías.

- 3º puesto: Tiziana Mayorga – Escuela de Comercio Nº 5083 Victorino de la Plaza.

- Masculino:

- 1º puesto: Enzo Romero – Colegio Nº 5150 Las Palmas.

Lanzamiento de bala femenino

- 1º puesto: Milagros Cruz – Instituto de Educación Media Dr. Arturo Oñativia (IEM).

- 2º puesto: Sarai Galván – Instituto Nº 8008 Dr. Bernardo Frías.

Ajedrez

- 1º puesto: Alexis Núñez – Colg. N°5024 Sargento Cabral.

- 3º puesto: Agustín Guzmán – Patrick Dragon School.

Deportes de conjunto

Voleibol

- Femenino: Campeonas – Escuela Técnica Nº 3141 Dmitri Mendeleyev.

- Masculino: Subcampeones – Colegio Nuestra Señora de la Merced.

Básquetbol 3x3

- Femenino: Campeonas – EET Nº 3101 Dr. Joaquín Castellanos.

- Masculino: Subcampeones – EET Nº 3102 Nikola Tesla.

Fútbol

- Masculino: Campeones – EET Nº 3159 Dr. Felipe Arias.

- Femenino: Campeonas – Colegio Nº 5070 Cadena de Hessling.

