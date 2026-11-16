En medio de la conmoción por la muerte Abel Núñez, jugador de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió sus condolencias a la familia del juvenil.
El mensaje de la AFA por el juvenil que murió tras recibir un golpe en la cabeza
DeportesHace 9 horasPrensa
Abel Núñez, categoría 2008, murió luego de sufrir un fuerte impacto que lo desmayó en la cancha durante un partido de la Quinta División ante Deportivo Muñiz, correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D.
“Profundo dolor: la Asociación del Fútbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!”, escribieron en la cuenta de X, luego que se confirmara su muerte en las últimas horas a tres días del fuerte golpe que recibió en la cabeza.
Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos lo asistieron de urgencia en el lugar y determinaron su rápido traslado a un centro de salud cercano, al tiempo que las autoridades deportivas resolvieron la suspensión inmediata del encuentro, medida que se hizo extensiva al partido de la Sexta División que debía disputarse a continuación.
El cuadro clínico del chico de 18 años fue de gravedad desde el primer momento, por lo que obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, no logró superar el cuadro y falleció este domingo, noticia que terminó siendo confirmada por las instituciones donde se desempeñaba.
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Murió un jugador que se había golpeado la cabeza en un partido de inferiores
PrensaDeportesHace 11 horas
El joven categoría 2008 jugaba fútbol en FC Ezeiza y futsal en Nueva Estrella. Ambas instituciones deportivas lo despidieron en redes sociales. Estaba internado desde el último jueves.