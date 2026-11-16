El conflicto se había iniciado el sábado, durante la clasificación, cuando ambos pilotos protagonizaron un incidente que terminó con el Toyota Camry de Ochoa, oriundo de Viedma, fuera de competencia. La maniobra provocó la inmediata reacción del joven piloto, que se bajó de su vehículo, pateó la trompa dañada y realizó gestos hacia Carinelli cuando este pasó por el sector.

Los comisarios deportivos analizaron lo sucedido y responsabilizaron al chaqueño por ingresar de manera peligrosa a la pista. Como consecuencia, resolvieron retirarle todos sus tiempos de clasificación.

Sin embargo, la sanción deportiva no alcanzó para cerrar el conflicto. El malestar continuó durante la jornada del domingo y tuvo su capítulo más caliente después de la tercera serie, cuando Ochoa fue directamente a buscar a Carinelli para reclamarle por la maniobra del día anterior y cuestionarle su comportamiento ante la bandera amarilla.

La discusión comenzó con reproches sobre lo sucedido en pista, pero rápidamente subió de tono. La situación se complicó todavía más cuando intervino la madre de Ochoa, lo que generó un tumulto en la calle de boxes y obligó a otras personas presentes a separar a los protagonistas. Entre quienes participaron para calmar los ánimos estuvo Omar “Gurí” Martínez, responsable del equipo de Carinelli.

En medio del intercambio, el piloto chaqueño le reclamó prudencia a su rival y lanzó una advertencia que se convirtió en la frase más resonante del enfrentamiento: “Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente”. Luego, dirigiéndose a la madre del joven, agregó: “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo”, en referencia a otro episodio que, según su versión, había protagonizado con Ochoa durante una competencia anterior.

La respuesta del rionegrino tampoco pasó inadvertida. Antes de retirarse, le contestó con dureza: “Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar”.

El enfrentamiento dejó en evidencia el clima de tensión que se había acumulado desde el sábado y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la fecha del Turismo Carretera.