El diputado entrerriano Guillermo Michel será propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del bloque peronista de la Cámara de Diputados. El legislador, cuyo nombre fue asociado al de Sergio Massa, pasará a formar parte del órgano que designa magistrados en la Justicia Federal con el impulso de la ex presidenta Cristina Kirchner. La decisión reforzará la presencia del peronismo ese organismo clave y llega semanas después del encuentro que la ex presidenta mantuvo con Massa en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad.

Michel será propuesto para ocupar la banca que corresponde al peronismo por su condición de primera minoría en Diputados en medio de la renovación del Consejo. El legislador, que fue funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Alberto Fernández, suma experiencia en la gestión estatal y vínculos con el ámbito judicial.

La renovación de autoridades del organismo avanza después de la elección de abogados y jueces que integran sus distintos estamentos. Ahora corresponde al Congreso designar a sus delegados, en un reparto determinado por la composición de las bancadas de cada cámara.

En Diputados, La Libertad Avanza tendrá derecho a proponer dos consejeros por ser la primera minoría. El PJ contará con un representante, lugar que ocupará Michel, mientras que la cuarta silla parlamentaria sigue en disputa entre Provincias Unidas y el PRO, que buscan consolidarse como segunda minoría.