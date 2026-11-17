La mesa política del Gobierno volverá a reunirse hoy a las 11 en la Casa Rosada, con la agenda parlamentaria como principal eje de discusión. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien confirmó su asistencia en medio de los rumores sobre su futuro político dentro del oficialismo.

La reunión tendrá lugar pocas horas antes de que comience el tratamiento en comisión del proyecto de Reforma Electoral impulsado por el Gobierno. La iniciativa, que ingresó al Senado el pasado 22 de abril, contempla la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, además de una serie de modificaciones en las reglas de competencia electoral y el financiamiento de los partidos políticos.