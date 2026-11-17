Salta será protagonista de la primera edición de “República Folklore”, el festival que reunirá a las provincias los días 21 y 22 de noviembre en el Paseo de las Provincias del Parque de la Ciudad, Buenos Aires. El Ministerio de Turismo y Deportes contará con un stand institucional propio que, junto a la presencia de distintos municipios, ofrecerá activaciones, juegos y sorteos.

En el plano musical, la delegación norteña se lucirá con una grilla de primer nivel que combina artistas consagrados y nuevas corrientes. El sábado, el Chaqueño Palavecino se presentará como figura principal a las 23:30 horas.

El domingo, en tanto, la programación continuará con la copla de Mariana Carrizo a las 14:00; el vuelo vocal de Ahyre y sus armonías contemporáneas a las 17:45; y el sello inconfundible de Jorge Rojas a las 20:45. Los momentos culminantes de la jornada llegarán de la mano de Los Nocheros, baluartes de las melodías románticas, a las 22:00; y la potencia interpretativa de El Indio Lucio Rojas a las 23:15.

Una verdadera fiesta popular que se convertirá en un puente directo para conectar a miles de visitantes con el corazón y la cultura salteña.