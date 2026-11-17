Al profundizar sobre sus propias conversaciones con el jefe de Estado, León XIV explicó que el eje estuvo puesto en el respeto por la dignidad humana y la atención a los sectores más vulnerables. También mencionó que hablaron sobre las dificultades económicas que atraviesa el país y la necesidad de encontrar puntos de encuentro.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad”, afirmó.

La referencia corresponde a Magnífica Humanidad, la primera encíclica de León XIV, centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad global del siglo XXI. En ese terreno, el Papa y Milei mantienen posiciones diferentes. Mientras el pontífice considera necesaria una regulación estatal de la IA, el Presidente sostiene una postura contraria a esa intervención.

El Papa también valoró la predisposición que encontró en el mandatario durante sus encuentros en el Vaticano. Según relató, hubo una apertura para escuchar sus planteos y una comprensión compartida sobre el valor de la vida en todas sus etapas.