La Municipalidad de Salta informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de finalización de estudios secundarios destinado a personas adultas que deseen iniciar o retomar su trayectoria educativa.

Las inscripciones se realizarán desde hoy y hasta el jueves 19, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910, en el horario de 8 a 13.

Al respecto, Mariela Yala y Valeria Justiniano, responsables del programa, explicaron que quienes deseen inscribirse deberán presentar fotocopia del DNI, una dirección de correo electrónico y la documentación que acredite su trayectoria educativa. En el caso de quienes quieran comenzar desde el primer año, deberán presentar el certificado de finalización de séptimo grado. Quienes ya hayan cursado la secundaria deberán llevar una constancia de estudios.

En cuanto a la duración, explicaron que quienes comiencen desde primer año podrán completar la secundaria en dos años, siempre que aprueben las materias correspondientes. Por otra parte, quienes cuenten con estudios previos podrán acceder a un sistema de equivalencias que permitirá determinar qué materias deben cursar para finalizar su formación.