El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe. A las 18, se registró 5,76 metros frente al puerto local, seis centímetros por encima del umbral establecido en 5,70 metros, por arriba del cual es necesario comenzar a retirar a los vecinos más próximos a la ribera, informó Prefectura Naval Argentina.

De esta forma, 217 personas de 66 familias fueron alojadas en el barrio Alto Verde, también en la capital santafesina. La evacuación de este grupo de vecinos se había llevado a cabo horas antes, de acuerdo con el informe municipal emitido ayer y que fue citado por El Litoral.

La escala del puerto santafesino fija el estado de alerta en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 metros. A las 8 de hoy la altura fue de 5,72 metros, por lo que el dato posterior de Prefectura reflejó una suba de cuatro centímetros durante la jornada.

Superar ese umbral no implica necesariamente un desalojo masivo, sino reforzar la vigilancia y las medidas preventivas en los sectores expuestos al avance del agua. La atención se concentra en barrios costeros y asentamientos situados fuera de los anillos de defensa del área metropolitana.El último parte de la Municipalidad de Santa Fe, emitido este domingo, registró 217 personas alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1, en el acceso a Alto Verde sobre la Ruta Nacional 168. El grupo estaba integrado por 123 adultos y 94 menores de 66 familias, una cifra referida a ese centro de asistencia y no necesariamente al total de evacuados de la ciudad.

Las autoridades estaban realizando traslados preventivos desde la zona de La Vuelta del Paraguayo hacia ese predio de Alto Verde, que dispone de módulos habitacionales, duchas, agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo. En Colastiné Sur, también en la ribera de la capital, el sector norte del barrio quedó bajo agua. Allí, se construyen módulos para recibir a familias que deban abandonar sus viviendas.

Equipos municipales y del Ejército Argentino recorren este domingo las zonas afectadas y distribuyen provisiones y materiales por vía fluvial entre quienes permanecen en sus casas, según el periódico santafesino. El municipio también mantiene 31 puntos de bombeo, cierra compuertas y refuerza defensas, mientras monitorea la situación en los barrios Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

En la zona costera ya había viviendas inundadas al oeste de la ruta provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes, áreas sin defensas costeras. Además, se registraron filtraciones de agua subterránea en sectores protegidos de Rincón y el ingreso de agua a un loteo privado de Arroyo Leyes después de que cediera una defensa construida de forma particular.