El presidente Javier Milei encabezó el acto por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear, donde instó a los empresarios a invertir y prometió prosperidad en medio de recesión económica cada vez más evidente y en una jornada en la que volvió a dispararse en riesgo pais, que superó los 850 puntos básicos.

El jefe de Estado criticó a los economistas que sugieren devaluar y reactivar el mercado a través de la demanda. "Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía", sostuvo.

Para el líder libertario, el progreso de la economía depende exclusivamente de la contracción del gasto y del impulso del sector privado. "La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo...", cuestionó el Presidente ante un auditorio colmado de empresarios.

Fiel a su retórica, el Presidente expuso una visión triunfalista sobre su gestión, desconectada de los indicadores de la calle, al asegurar que "Argentina está sentando las bases de lo que será un siglo de oro". Sin embargo, les tiró la pelota a los empresarios, al remarcar que "el futuro del país está en sus manos, porque son los creadores de riqueza".