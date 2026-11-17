El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, recuerda a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, continua el trámite para cumplir con la Actualización Documental 2026.

Cronograma noviembre

Para el mes de noviembre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 6.

También deben cumplir con dicho trámite 9 agencias de la ciudad capital: Remises U del Milagro, Remises Stylo, Remises Unión 22 S.R.L., Don Emilio, Remises Estrella del Oeste - Sur, Remises San Agustín, Remises San Cayetano, San Salvador Remis y Andina Remis.

En cuanto a los municipios, deberán realizar el trámite 3 agencias de los municipios del área metropolitana: San Lorenzo, Vaqueros y Coronel Moldes.

Cabe destacar que los licenciatarios que les tocaba realizar el trámite en el mes de octubre y aún lo adeudan, deberán regularizar cuanto antes su situación para evitar sanciones.

En cuanto al trámite

La Actualización Documental se realiza en dos instancias, inicialmente una digital (a través del Sistema Integral) y luego de aprobada la primera, se avanza a la segunda presencial (en el predio de Av. Tavella 1395). En esta etapa se procede a realizar la verificación del vehículo, a fin de concluir el trámite con la aprobación definitiva para el correspondiente periodo.



Al Sistema Integral se puede acceder desde la mencionada página web de la AMT, donde también se encuentran los tutoriales para realizar la carga de la documentación vía online.

Para mayor información sobre Actualización Documental, se pueden comunicar con el área de Registro y Habilitación, enviando mensajes vía WhatsApp, al 3875067331.





