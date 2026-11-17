Hoy la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, dará inicio al proceso de inscripción para una nueva capacitación integral destinada a quienes busquen desempeñarse como choferes profesionales.

El objetivo central de esta política pública es elevar los estándares de seguridad en el transporte de cargas y pasajeros, brindando herramientas concretas que mejoren la empleabilidad de los vecinos de la capital.

Al respecto, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, destacó la relevancia de la convocatoria: «Esta iniciativa representa una doble oportunidad para los salteños: por un lado, jerarquizamos la seguridad vial formando conductores altamente capacitados para el transporte pesado y de pasajeros y, por otro, brindamos una herramienta gratuita y de calidad para que más vecinos puedan acceder a un empleo formal».

La recepción de postulantes se efectuará exclusivamente de forma presencial, hoy de 8 a 17 hs, en las instalaciones del Centro Cultural Dino Saluzzi (Independencia 974). La convocatoria es abierta a personas de todos los géneros y dispone de un límite de 1.000 lugares; desde la organización aclararon que sólo se otorgarán números de atención a quienes se presenten con la documentación completa hasta cubrir la totalidad del cupo.

Para poder anotarse, los aspirantes deberán tener al menos 21 años cumplidos, acreditar domicilio en Salta Capital mediante DNI (en formato físico con fotocopia o versión digital de la app Mi Argentina) y poseer una antigüedad mínima de un año en la licencia de conducir clase B1. Además, será indispensable adjuntar el certificado de no deudor alimentario —emitido a través del sitio web del Poder Judicial— junto con las constancias de aprobación de los cursos virtuales de Auto y Estrella Amarilla dictados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El plan de estudios contempla módulos presenciales de Educación Vial, instancias de evaluación teórica, instrucción en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), y entrenamiento práctico en vehículos de gran porte mediante simuladores de última generación.

La formación cubre las categorías habilitantes para el transporte de cargas (clases C1, C2, C3 y E1 para articulados o remolques) y para el traslado de pasajeros (clases D2 y D3). Quienes requieran despejar dudas o necesiten asesoramiento previo a la jornada de mañana pueden enviar un mensaje de WhatsApp a la Escuela Municipal de Manejo al número 3875053098.