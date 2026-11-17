La Municipalidad de Salta realizará hoy una nueva edición del Reciclatón. La iniciativa busca promover la separación de residuos, fomentar el reciclaje y generar conciencia sobre la importancia de cuidar el ambiente.

La actividad tendrá lugar de 10 a 17 en el Parque San Martín, sobre calle Lavalle, frente a la Feria de Libros Usados. En caso de lluvia, la actividad se suspende.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar distintos materiales para su recuperación y tratamiento:

– Papel, cartón, plásticos, envases de Tetra Pak y latas.

– Telgopor.

– Baterías de autos y motos.

– Aceite vegetal usado (AVU).

– Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Se solicita que todos los materiales sean entregados por separado, limpios y secos. No se recibirán pilas, tubos, vidrios ni cascos.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Salta, junto a empresas e instituciones que acompañan las acciones de cuidado ambiental y economía circular.