Salta llevará a cabo el Operativo de Evaluación Aprender Censal 2026 que incluye a alumnos de tercer grado del Nivel Primario. Este año alcanzará a 25.091 estudiantes distribuidos en 718 escuelas de gestión estatal y privada, en ámbitos urbanos y rurales. El dispositivo inició el 11 y 12 de noviembre en escuelas con calendario regionalizado, que se encuentran en zonas rurales. Este martes 17 y mañana miércoles 18 se realizará en las escuelas con calendario común.

La evaluación abarcará las áreas de Lengua y Matemática, con preguntas cerradas, y se complementará con cuestionarios de contexto destinados a estudiantes, directivos y docentes, con el fin de relevar información sobre las condiciones en las que se desarrollan los aprendizajes.

En Lengua, el operativo evalúa capacidades para extraer información, interpretar y evaluar; en Matemáticas se analiza el reconocimiento de conceptos, la resolución de situaciones en contextos intra y extra matemáticos, la comunicación en matemática y la resolución de operaciones en distintos conjuntos numéricos.

La implementación del dispositivo está prevista en el Artículo 95 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Las tareas de coordinación están a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa a nivel nacional y de la Unidad de Evaluación Jurisdiccional (UEJ) a nivel local.

Su objetivo es producir evidencia de carácter diagnóstico para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones tendientes a mejorar los resultados educativos. Los resultados se expresarán en cuatro niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico, siendo estos dos últimos considerados como niveles a mejorar.

Edición 2025

En la edición anterior, alumnos que en 2025 cursaron el sexto grado de primaria lograron mejoras en los resultados de las Pruebas Aprender, tanto en Lengua como en Matemática, de acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Educación de la Nación, organismo responsable del operativo. En el caso de Salta, participaron 24.845 estudiantes de 738 escuelas de toda la provincia.

En el área de Lengua, los resultados de 2025 muestran que el 74,5% de los estudiantes salteños alcanzó los niveles de desempeño "Avanzado" o "Satisfactorio", mientras que el 25,5% se ubicó en los niveles "Básico" o "Por debajo del Básico". Este registro representa una mejora de 11 puntos porcentuales respecto al año 2023; el promedio nacional se ubicó en un crecimiento de 10.5. Son más de 2500 estudiantes que alcanzaron con estas mejoras, el estado de sus pares que están en niveles óptimos.

En el área de Matemática, los resultados obtenidos indican que el 51% de los estudiantes alcanzó los niveles "Avanzado" o "Satisfactorio", mientras que el 49,1% se encuentra en los niveles "Básico" o "Por debajo del Básico". Significa una leve mejora, por lo tanto se ejecutaron procesos de abordaje junto a instituciones especialistas en matemáticas y Salta adhirió al Compromiso Federal por la Matemática, siendo una de las primeras provincias en lanzar el Plan Jurisdiccional, que se está implementando.