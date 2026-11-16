El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 13 hasta las 8 del lunes 16 de noviembre, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 290 pacientes, de los cuales 51 fueron hospitalizados. Hubo 124 prestaciones de ginecología, 68 atenciones de obstetricia, 4 por accidentes de tránsito y 4 intoxicados.

En la guardia pediátrica, ingresaron 669 pacientes, de los cuales 42 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 106 por patologías respiratorias, 46 por gastroenteritis, 115 traumatismos varios, 3 por convulsiones, 2 por mordedura de perro y 2 quemados.

Hubo 28 nacidos vivos: 13 hombres y 15 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 856 consultas. De los cuales 639 fueron ambulatorios y 163 hospitalizados.

Hubo 172 personas accidentadas, de las cuales 48 fueron por siniestros de viales:

• 36 motociclistas

• 7 ciclistas

• 3 automovilistas

• 2 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 45 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 41 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 216 pacientes, 198 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 9 por derivación y 9 por accidente; de los cuales, 1 por accidente de tránsito y 8 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 309 personas y 11 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 84 por infección respiratoria aguda y 35 gastroenteritis. También se registraron consultas con diagnósticos de neumonía, hipertensión arterial, accidentes potencialmente rábicos y picaduras de alacrán.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 26 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana largo, siendo las principales causas: diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica e infección urinaria

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 41 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 341 atenciones prehospitalarias y recibió 1733 llamadas entre las 7:00 horas del viernes 13 y las 7:00 hs del lunes 16 de noviembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.