Abel Núñez, jugador de fútbol en FC Ezeiza y de futsal en Nueva Estrella, falleció luego de permanecer tres días internado debido a un golpe en la cabeza que lo desmayó en la cancha en su último partido del club del conurbano. La noticia fue confirmada por ambas instituciones deportivas en Instagram, donde se despidieron del futbolista.

"Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", aseguraron desde Nueva Estrella, el primer club en publicar sobre el fallecimiento de Abel. En el mismo posteo anunciaron la suspensión de las actividades de ese día para acompañara a las amistades y a la familia del joven.

Más tarde, desde el FC Ezeiza despidieron al jugador tres días después de haber publicado que estaba internado. "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", lamentaron.

En su último partido Abel recibió de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción, según publicó Infobae. Enseguida, fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El encuentro de Quinta División fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación.