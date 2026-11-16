Un informe de Zentrix Consultora advirtió que el 67,7% de los hogares argentinos no supera el día 20 de cada mes con sus ingresos, por lo que dos de cada tres personas se quedan sin dinero para afrontar los últimos 10 días. Además, sólo un 7,5% de los encuestados que llega a cubrir sus gastos básicos respondió que cuenta con capacidad de ahorro.

El relevamiento contradijo al presidente Javier Milei, quien afirmó en varias oportunidades que la población logra cubrir sus gastos básicos hasta volver a cobrar su sueldo, ya que señaló que el 14,9% de los encuestados contestó que agota su dinero antes del 10 y el 35,3% al día 15, mientras que el 31,1% aseguró que llega a fin de mes.

En tal sentido, el análisis puso el foco en el rendimiento de los salarios al subrayar que "la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza". En tanto, el 82,4% de los entrevistados reconoció que sus ingresos no logran superar el 20 de cada mes, el 43,8% indicó que no pasa del día 15 y todos admitieron que no tienen margen de ahorro.

ambién subrayó que la porción de la población de clase media que no llega al 20 de cada mes con sus ingresos creció de un 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Entre los jóvenes, el 75% respondió que sus ingresos no pasan del 20 y que apenas el 2,1% logra ahorrar.