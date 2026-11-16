La Municipalidad de Salta continúa desarrollando un intenso operativo de higiene urbana y mantenimiento de los desagües pluviales, con especial hincapié en el saneamiento de canales y la limpieza de imbornales. En esta oportunidad, los trabajos se realizaron en el canal 16 de Septiembre.

Estas acciones forman parte de un esquema preventivo fundamental para mitigar el impacto de las lluvias intensas y tormentas fuertes pronosticadas para la temporada, las cuales se verán potenciadas por el fenómeno climático de «El Súper Niño».

Los trabajos en este sector se llevan adelante mediante una articulación entre el municipio y el Poder Judicial de Salta. A través de este acuerdo interinstitucional, personas que recibieron condenas judiciales y a quienes un juez les dispuso el cumplimiento obligatorio de tareas comunitarias prestan servicios en distintas áreas operativas de la comuna, generando un beneficio directo para toda la comunidad.

Al respecto, el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, explicó el alcance de la iniciativa y el trabajo complementario que realiza la comuna: «Estamos trabajando fuertemente con la limpieza de los canales y los imbornales esperando esta época de tormentas potenciada por el Súper Niño. La Municipalidad limpia con personal propio de diversas formas, y esta es una herramienta más que priorizamos para la higiene urbana».

El objetivo en el canal 16 de Septiembre es concretar un saneamiento integral debido a la gran acumulación de residuos y sedimentos que presentaba el conducto. Asimismo, se informó que, a medida que los magistrados dispongan nuevas resoluciones en el marco de este programa, se incorporarán más personas para extender este esquema de limpieza a otros canales y sectores críticos de la capital salteña.

Finalmente, Gambetta recordó que estas labores tienen carácter estrictamente obligatorio y no son remuneradas, ya que constituyen parte de la sanción penal impuesta por la Justicia provincial. De esta manera, la Municipalidad de Salta optimiza recursos y transforma el cumplimiento de penas alternativas en acciones concretas de prevención y cuidado del espacio público.