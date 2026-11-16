El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, lleva adelante la planificación y supervisión de las acciones preventivas que se desarrollan durante los fines de semana en distintos puntos de la provincia, con la finalidad de reforzar la prevención y promover el cumplimiento de las normativas de tránsito.

En ese marco, la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta ejecutó controles vehiculares y de alcoholemia en rutas provinciales, nacionales y sectores estratégicos de la provincia. Durante el fin de semana se controlaron 10955 vehículos y se realizaron 7579 test de alcoholemia.

Como resultado de los controles, se registraron 1339 infracciones por distintas irregularidades. Asimismo, 123 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva.

La Policía de Salta continuará con los controles preventivos en distintos puntos de la provincia para promover una circulación segura y el cumplimiento de las normas viales.