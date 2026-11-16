La Supervisión de Diabetes del Ministerio de Salud Pública, brinda cobertura a 8.581 pacientes, sin obra social, en toda la provincia, mediante la provisión de medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento y control de la enfermedad. En lo que va de 2026, se registraron 1.729 incorporaciones al programa.

Entre la población asistida se encuentran:

Niños y adolescentes hasta 19 años: 159, lo que representa el 1,8% del total.

Embarazadas: 284, es decir el 3,3%.

Personas con diabetes tipo 1 insulinodependiente: 460, lo que representa el 5,4%

Personas con diabetes tipo 2 sin requerimiento de insulina: 3108, lo que significa el 36,2%

Personas con diabetes tipo 2 insulinorrequiriente: 4570, es decir, el 53,3%.

En el caso de los pacientes pediátricos, se prioriza el acceso a tecnologías como los sensores de monitoreo continuo de glucosa, según la indicación de los médicos tratantes.

La importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

La supervisora de Diabetes de la provincia, Mariana Ayala, explicó que, la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, asociados con alteraciones en la producción o el funcionamiento de la insulina.

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 mencionó el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la edad mayor de 45 años y los antecedentes familiares.

En ese sentido, recomendó mantener una alimentación saludable, priorizar el consumo de agua, evitar las bebidas azucaradas, realizar actividad física y concurrir periódicamente a controles médicos.

“Los pacientes que tienen familiares de primer grado, padre, madre generalmente, o hermanos con diabetes, tienen más riesgo de tener la enfermedad y deben hacerse su chequeo anual”, dijo.

La profesional explicó que el diagnóstico requiere estudios de laboratorio, como la determinación de glucemia en sangre venosa, y aclaró que las mediciones de glucemia capilar utilizadas habitualmente para el seguimiento de los pacientes no reemplazan las pruebas diagnósticas.

También advirtió que el aumento de la frecuencia urinaria, el hambre excesiva, la fatiga y la picazón son algunos de los síntomas que deben motivar una consulta médica.

Ayala destacó que la Supervisión acompaña a hospitales, centros de salud y áreas operativas del interior mediante capacitaciones y materiales educativos destinados a fortalecer la prevención y acercar información confiable a la comunidad.

Acceso a medicamentos e insumos

La cobertura de la Supervisión de Diabetes incluye insulinas, medicamentos orales, agujas, glucómetros y otros insumos necesarios para el tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Ayala explicó que el organismo funciona como nexo entre los médicos tratantes, las áreas operativas y las personas con diabetes, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos.

Para incorporarse al programa, las personas sin cobertura de obra social deben concurrir a su médico tratante, quien completa los formularios correspondientes y solicita la medicación e insumos necesarios.

En la ciudad de Salta, el trámite se realiza en la Supervisión de Diabetes, mediante turno previo solicitado por mensaje de WhatsApp al 3876054289.

Los interesados deben presentar DNI, formularios completados por el médico tratante, pedido médico y estudios de laboratorio actualizados.

La profesional también mencionó la presentación de la negativa de ANSES como parte de la documentación requerida.

Una vez completada la incorporación, la medicación correspondiente a los meses siguientes se retira en el centro de salud elegido por el paciente.

En el interior provincial, los trámites de incorporación y el retiro de medicamentos se gestionan a través del hospital de cada localidad.

La supervisora destacó que el sistema de turnos por WhatsApp permite organizar la atención y evitar que los pacientes deban concurrir con demasiada anticipación o realizar largas filas.

Diabetes y bienestar: el cuidado de la salud mental

Este año, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes se desarrolla bajo el lema “Diabetes y bienestar”, que pone especial atención en la calidad de vida y la salud mental de las personas que conviven con esta enfermedad crónica.

La supervisora de Diabetes, Mariana Ayala, explicó que el tratamiento exige cuidados permanentes relacionados con la alimentación, la actividad física, la administración de medicamentos y, en determinados casos, controles frecuentes de glucosa.

“Sabemos que la persona que tiene diabetes va a tener diabetes durante toda su vida, es una enfermedad que es crónica”, expresó.

Además, destacó la importancia de contemplar el bienestar psicológico de los pacientes y acompañarlos durante las distintas etapas del tratamiento.

Asimismo, remarcó la necesidad de prevenir complicaciones crónicas, especialmente las relacionadas con el pie diabético, mediante información, controles periódicos y tratamientos oportunos.

Actividades en el hospital Oñativia

El hospital Arturo Oñativia, a través del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes, llevará adelante desde este lunes 16 al viernes 20 de noviembre una semana de actividades gratuitas de concientización, prevención y promoción de hábitos saludables.

Las jornadas contarán con la colaboración de la Municipalidad de Salta, la Agencia Salta Deportes y distintas áreas del establecimiento.

Desde hoy lunes 16 al viernes 20, de 9 a 10, se brindarán charlas informativas en la sala de espera del primer piso del hospital, a cargo de profesionales de Nutrición y Enfermería.

El miércoles 18, de 9 a 12, se desarrollará una jornada comunitaria en el Salón Auditorio, con exposiciones de la doctora Miriam Díaz Heredia y la licenciada Virginia Pamparana. También habrá una clase de cocina saludable en vivo a cargo de la chef Luly López Arias.

Además, se realizarán actividades descentralizadas en centros de salud:

Lunes 16: Centro de Salud Nº 17 de San Remo, de 8 a 11 horas; Centro de Salud Nº 6 de El Manjón, de 12 a 13; y Centro de Salud Nº 63 Dr. Roberto Nazr, de 14 a 15.

Miércoles 18: Centro de Salud Nº 15, de barrio Castañares, en el horario de 10 a 11.

Además, de 9 a 12, en el salón auditorio del hospital Arturo Oñativia se ofrecerá una demostración de cocina saludable en vivo, a cargo de la chef Luly López Arias, acompañada de actividades físicas abiertas a la comunidad.

Jueves 19: Centro de Salud Nº 61 de barrio Solidaridad, de 9 a 10.

El cierre de la semana se realizará el viernes 20, de 9 a 12, en el natatorio Juan Domingo Perón, con charlas sobre hábitos saludables.

Durante 2026, registró más de 7 mil consultas relacionadas con diabetes y que cuenta con atención especializada en cinco centros de salud.

Sobre la efeméride

El Día Mundial de la Diabetes recuerda a Frederick Banting, uno de los científicos que participaron en el descubrimiento de la insulina.

La efeméride, impulsada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, busca promover la concientización sobre la enfermedad, fomentar su detección temprana y destacar la importancia del acceso a la atención médica y al tratamiento oportuno.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación