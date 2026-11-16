El gobernador Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de ayuda en el temporal que afectó a la localidad de Embarcación y dejó más de 150 heridos con cientos de destrozos en viviendas.

En un video que subió a sus redes sociales, el mandatario salteño visitó la localidad afectada y remarcó: “Estamos en Embarcación, hay que trabajar muchísimo para levantar todo esto. Agradezco muchísimo la solidaridad del pueblo, de los privados, de los públicos, del intendente, de las empresas privadas, de Edesa, de Agua del Norte, de todos los ministerios, de la Policía, de Defensa Civil. Pero hay algo que es importante y hay que resaltarlo. Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones cuando hay crisis de estos tipos. Y, lamentablemente, desde la Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar”.

Y añadió: “¿Cómo no han trabajado coordinadamente esta Agencia con nosotros? No sé para qué existe y sería importante que se comuniquen y que muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina. Es fundamental, se ha creado para eso y es importante que trabajen en equipo, trabajemos mancomunados para poder traerles solución a la gente. Esto no es culpa de nadie, son fenómenos que van a afectar y van a seguir afectando, sabíamos que esto podía ocurrir en toda la provincia y ocurrió, pero lamentablemente la Agencia Federal de Emergencias brilla por su ausencia”.