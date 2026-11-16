En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora cada tercer viernes de noviembre, el Ministerio de Salud Pública realizará jornadas de información y prevención para promover este método anticonceptivo masculino y fortalecer la corresponsabilidad en la planificación familiar. Las actividades se desarrollarán este lunes 16, mañana martes 17 y el viernes 20 de noviembre en tres hospitales de la Ciudad de Salta.

La organización está a cargo de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno e Infancia de la Subsecretaría de Medicina Social en coordinación con los diferentes hospitales de la capital salteña. La propuesta busca brindar información sobre la vasectomía, promover decisiones responsables en materia de anticoncepción y despejar dudas y falsas creencias relacionadas con la sexualidad y la masculinidad.

La vasectomía es un método anticonceptivo masculino permanente que consiste en interrumpir los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides. Es un procedimiento quirúrgico seguro y eficaz, que requiere una decisión informada y asesoramiento profesional previo.

Hospital Público Materno Infantil

Las actividades se realizarán este lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, de 9 a 12, en el hall de ingreso por la puerta principal. Se instalará un stand informativo donde se distribuirán folletos y se brindará orientación a las personas interesadas, con la participación de personal de salud y profesionales del Servicio de Urología.

En este hospital, la práctica está contemplada dentro del Programa de Planificación Familiar. Quienes deseen recibir información pueden solicitar una consulta inicial con el Servicio de Urología.

Los turnos se gestionan a través del chat disponible en aonorte.gob.ar o mediante la línea telefónica gratuita 0800-555-7755, destinada a quienes no cuentan con acceso a internet.

Hospital Papa Francisco

Mañana martes 17 de noviembre, de 12 a 13, se instalará un stand informativo y se realizará una charla de promoción de la vasectomía destinada a la población general, con la participación de los centros de Salud del área operativa sur.

Hospital San Bernardo

El viernes 20 de noviembre, a partir de las 8, se instalará un stand informativo en la puerta principal del hospital, abierto a toda la comunidad.

Además, a las 14, se desarrollará una charla educativa en el salón auditorio. Profesionales del Servicio de Urología brindarán información sobre las características del procedimiento, sus beneficios, seguridad y eficacia como método anticonceptivo permanente. También se abordarán los cuidados durante la recuperación, los controles posteriores y el circuito para acceder a esta prestación en el establecimiento.