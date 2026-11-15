Embarcación: Aguas del Norte normalizó el servicio de agua potable

Desde las 22:10 de anoche, la totalidad de los pozos de abastecimiento de la empresa en la ciudad de Embarcación funciona con normalidad, alimentados por energía eléctrica de red.



La empresa Aguas del Norte comunicó que si bien el servicio se encuentra restablecido, los equipos técnicos continúan monitoreando el sistema para identificar y atender cualquier eventual inconveniente que pudiera persistir en sectores o usuarios específicos.



Se recomienda a los vecinos realizar un uso responsable del agua, priorizando su consumo para necesidades esenciales mientras se consolida la normalización del servicio en toda la ciudad.

La empresa continuará realizando un seguimiento permanente del sistema y trabajando para garantizar la continuidad y calidad del servicio.