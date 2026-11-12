Detuvieron a uno de los sospechosos por el ataque a mujeres trans

La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los sospechosos por el ataque a un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo. El arresto se dio luego de un allanamiento ordenado por el Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2.

El detenido está acusado de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para avanzar en la identificación de los demás participantes.

Según fuentes policiales, también fueron identificados siete perfiles que podrían aportar información a la causa, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad.

La investigación sigue abierta y hay otras órdenes de detención vigentes para dar con el resto de los responsables.