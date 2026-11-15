Embarcación: continúa la asistencia a las familias damnificadas por el temporal

Este sábado se realizó una nueva reunión operativa del Comité de Emergencia Climática en Embarcación encabezada por el ministro Mario Mimessi junto al intendente Carlos Funes en la que se realizó un balance de las tareas realizadas hasta el momento en terreno y se delinearon las próximas acciones. Entre los trabajos más destacadas se encuentran las de entrega de asistencias a las familias que se vieron afectadas por el temporal, además de los despejes de calles y remoción de árboles de gran porte.

En este sentido, equipo del Ministerio de Desarrollo Social que realizó los relevamientos correspondientes, continúan con la entrega de elementos de primera necesidad como chapas, colchones, alimentos, agua y demás. Según lo informado por los equipos técnicos las visitas domiciliarias se llevaron adelante en los barrios Cristo arriba, La Loma 1 y 2, El Tuscal, Las Moras, La Unión, Tráfico, Cherenta, Asentamiento 200 viviendas, Tierras Fiscasles, Primavera y Tentapiau. El ministro Mario Mimessi confirmó que son más de 200 las familias que se están asistiendo en Embarcación.



Remoción de árboles de gran porte y ramas que afectaron viviendas

Los equipos de brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil intensificaron las acciones de despeje en los barrios San Juan I y II y El Bajo, para luego avanzar en otros sectores donde se vieron afectadas paredes laterales.

Las cuadrillas trabajan junto a los equipos de Bomberos y del municipio bajo la coordinación del subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez.

Por su parte, la Policía de la Provincia mantiene los patrullajes preventivos con recursos del Distrito de Prevención 14, con un despliegue orientado a la prevención y al control en los sectores afectados, en la ciudad y en sus alrededores.



Relevamiento y puesta a punto de escuelas

El Ministerio de Educación y Cultura durante el fin de semana realiza un relevamiento de los 38 establecimientos educativos ubicados en Embarcación, tanto en su estructura edilicia como en los accesos. En algunos casos, la dificultad radica en el tránsito hacia la escuela.

El viernes pasado la suspensión de clases no se produjo en la totalidad de las unidades educativas, sino solamente en aquellas en que no estaban dadas las condiciones para garantizar seguridad de estudiantes y docentes.

El organismo provincial recuerda la vigencia de la Resolución 486 sobre el Plan Jurisdiccional de Riesgo y Protección Escolar frente a amenazas naturales para todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Frente a este tipo de situaciones se suspenden las clases, se evalúan la modalidad en que continuarán el dictado de contenidos y la recuperación de los mismos; la supervisión en la zona debe trabajar de manera mancomunada con los municipios.

Vigilancia epidemiológica y el despliegue territorial en la etapa post temporal

Tras la activación del protocolo de emergencia, el Ministerio de Salud Pública refuerza las acciones de prevención y control de enfermedades infecciosas en las zonas afectadas de Embarcación. Ante el riesgo propio de la etapa post temporal de registrar patologías gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, hepatitis o enfermedades transmitidas por mosquitos, se implementa un monitoreo nominal de las familias damnificadas, control de esquemas de vacunación y el refuerzo de medicamentos e insumos en el hospital local.



Flota de vehículos garantizada en terreno

La Subsecretaría del Parque Automotor se mantiene activa y en estado de alerta permanente, garantizando la operatividad de toda la flota oficial para dar respuesta inmediata a los requerimientos de las distintas áreas del Gobierno. Como organismo transversal a la gestión pública, su prioridad es asegurar la logística y el traslado necesario para que los equipos de asistencia, salud, seguridad y desarrollo social puedan llegar de manera rápida y eficiente a cada vecino afectado. El organismo continúa trabajando de forma articulada y coordinada en el territorio para acompañar a la comunidad frente a esta contingencia.



Suministro eléctrico

En Embarcación, EDESA desplegó un amplio operativo para la reposición del servicio eléctrico afectado por el temporal del jueves.El presidente del ENTE Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Uluncha Saravia informó que en el lugar se encuentran operativas aproximadamente 116 personas entre personal técnico, operativo y supervisores, con 10 grúas, 29 camionetas, 1 semirremolque, 1 camión, 2 hidrogrúas y 1 hidrogrúa TCT. Trabajan en conjunto equipos de Servicio Técnico, Inspección de Obras, Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo, Lecturas y Poda, bajo la coordinación de 6 supervisores, Supervisión de Poda, Supervisión TCT y operador de auto de respaldo. El operativo cuenta además con un equipo de generación con grúa y grupo de respaldo de 700 kVA, utilizado en la zona de cargadero de agua, un semirremolque completo con materiales para líneas de media y baja tensión y transformadores de reserva, tras registrarse 3 transformadores afectados por la caída de árboles. Las tareas están siendo supervisadas por equipos del Ente Regulador de Servicios Públicos.