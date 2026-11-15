Ante las posibles tormentas venideras, despejaron el canal Esteco para una mejor circulación del agua

La Municipalidad realizó nuevamente tareas de limpieza y despeje en el canal Esteco, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y prevención ante posibles tormentas con abundantes precipitaciones causadas por el fenómeno del Súper Niño.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental manifestó que «durante el operativo, los equipos municipales retiraron residuos y elementos acumulados que obstaculizaban el sector», y agregó que «además, junto a la policía de la Comisaría 2da, se intervino en los espacios ubicados debajo de los puentes, donde se detectó la ocupación indebida por parte de personas, procediendo a liberar esos sectores».

«Estas acciones buscan garantizar que los bajo puentes y el cauce del canal permanezcan despejados, evitando obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua y generar situaciones de riesgo durante las lluvias intensas», remarcó el funcionario.

Desde el municipio se continúa trabajando de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad, con tareas de mantenimiento y limpieza de canales y desagües pluviales para reducir posibles anegamientos y resguardar la seguridad de los vecinos.