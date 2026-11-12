La próxima semana habrá vacunación antirrábica en siete barrios de la ciudad

El servicio municipal se brindará del lunes 16 al viernes 20 en los barrios Norte Grande, San Francisco Solano, San Alfonso, Villa Cristina, San Ignacio, Pereyra Rozas y Lomas de Medeiro. Se recuerda que la atención es por orden de llegada. Se solicita a los vecinos llevar a los animales con correa y bozal.
 
LocalesHace 38 minutosPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 16 al viernes 20 en los barrios Norte Grande, San Francisco Solano, San Alfonso, Villa Cristina, San Ignacio, Pereyra Rozas y Lomas de Medeiro. 

La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

 

Los puntos serán los siguientes:

 

  • Lunes 16

B° Norte Grande

Esteban Echeverría esq. Loreto M. Caro

(Zona Sudeste)

 

  • Martes 17

B° San Francisco Solano

Delfín Huergo 850 (Fortín Atenor Sánchez esq. Estanislao López)

(Zona Sudeste)

 

  • Miércoles 18

B° San Alfonso 

José H. Figueroa Araoz esq. Japón

(Zona Sudeste)

 

  • Miércoles 18

V° Cristina

Pje Chicoana 1036 (Centro Vecinal)

(Zona centro)

 

  • Jueves 19

B° San Ignacio

Avda. Ángel Vargas esq. Abel Pereyra.

(Zona Sudeste)

 

  • Viernes 20

B° Pereyra Rosa

Manz. 632 – casa 16

(Zona Norte)

 

  • Viernes 20

B° Lomas de Medeiro

Manz. 632B – casa 24, Alberto Marino

(Zona Oeste Alta)

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