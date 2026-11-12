La próxima semana habrá vacunación antirrábica en siete barrios de la ciudad
La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 16 al viernes 20 en los barrios Norte Grande, San Francisco Solano, San Alfonso, Villa Cristina, San Ignacio, Pereyra Rozas y Lomas de Medeiro.
La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
- Lunes 16
B° Norte Grande
Esteban Echeverría esq. Loreto M. Caro
(Zona Sudeste)
- Martes 17
B° San Francisco Solano
Delfín Huergo 850 (Fortín Atenor Sánchez esq. Estanislao López)
(Zona Sudeste)
- Miércoles 18
B° San Alfonso
José H. Figueroa Araoz esq. Japón
(Zona Sudeste)
- Miércoles 18
V° Cristina
Pje Chicoana 1036 (Centro Vecinal)
(Zona centro)
- Jueves 19
B° San Ignacio
Avda. Ángel Vargas esq. Abel Pereyra.
(Zona Sudeste)
- Viernes 20
B° Pereyra Rosa
Manz. 632 – casa 16
(Zona Norte)
- Viernes 20
B° Lomas de Medeiro
Manz. 632B – casa 24, Alberto Marino
(Zona Oeste Alta)