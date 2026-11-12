Los móviles de castración estarán en cuatro barrios la próxima semana
La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.
La próxima semana, ambos funcionarán del lunes 16 al viernes 20, de 8:30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.
El cronograma será el siguiente:
MÓVIL 1
LUNES 16 Y MARTES 17
BARRIO PROGRESO
Calle Corbalán esquina Cortez Centro Vecinal Barrio Progreso
Turnos: 3875368403
MIÉRCOLES 18
BARRIO MIGUEL ORTIZ
Calle Deán Funes 2750
Turnos: 3875357368
JUEVES 19
BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE
Manzana J lote 16
Turnos: 3875493166
VIERNES 20
BARRIO PEREYRA ROSAS
Manzana 632 casa 16
Turnos: 3874496357
MÓVIL 2
Del 16 al 20 de noviembre
DELEGACION MUNICIPAL SAN LUIS
Calle Cerro san Bernardo 90
Turnos: 3872266178