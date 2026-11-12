Los móviles de castración estarán en cuatro barrios la próxima semana

La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.

La próxima semana, ambos funcionarán del lunes 16 al viernes 20, de 8:30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.

El cronograma será el siguiente:

MÓVIL 1

LUNES 16 Y MARTES 17

BARRIO PROGRESO

Calle Corbalán esquina Cortez Centro Vecinal Barrio Progreso

Turnos: 3875368403

MIÉRCOLES 18

BARRIO MIGUEL ORTIZ

Calle Deán Funes 2750

Turnos: 3875357368

JUEVES 19

BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE

Manzana J lote 16

Turnos: 3875493166

VIERNES 20

BARRIO PEREYRA ROSAS

Manzana 632 casa 16

Turnos: 3874496357

MÓVIL 2

Del 16 al 20 de noviembre

DELEGACION MUNICIPAL SAN LUIS

Calle Cerro san Bernardo 90

Turnos: 3872266178