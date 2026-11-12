Rige una alerta amarilla por tormentas en los Valles, la Pre Puna y la zona norte

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia de Salta, con vigencia de 12 horas y hasta las 18.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el pronóstico, se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En tanto, para el departamento General José de San Martín y las zonas de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria, se estiman precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos meteorológicos de intensidad.

