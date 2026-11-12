La cápsula de León XIV casi choca en Perú

Tras la visita a Argentina, el Santo Padre tuvo un incidente en su arribo a Lima, durante el viaje que lo llevaba a la casa de gobierno. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero preocupó a los presentes por una falla en la seguridad. ¿Qué pasó?
SociedadHace 1 horaPrensaPrensa
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El papa León XIV fue noticia en las últimas horas y tuvo que ver con el casi accidente de la cápsula papal mientras circulaba por las calles de Perú el mismo día de su llegada. El hecho generó un escándalo en las calles: “La custodia bajó a pelearse con los policías de tránsito”.

Fue el periodista Nelson Castro quien contó en TN: “Desde la organización se cometió un error garrafal, cuando el Papa llegó al Palacio de Gobierno abrieron la circulación en todo el trayecto que va al Teatro Nacional y casi chocamos porque se cruzó un auto”.

Y sumó que el problema era que el tráfico estaba habilitado: “Era un caos”. Fue entonces que la agenda se retrasó y el Papa estuvo demorado por primera vez.

“La custodia del vaticano estaba desesperada, se bajaron a pelearse con los policías de tránsito de lima, era una situación realmente increíble”, reveló.

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