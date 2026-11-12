El papa León XIV borró el último posteo que le dedicó a Argentina

El papa León XIV se fue de Argentina luego de una visita que duró tres días y que tuvo momentos muy emocionantes que conmovieron a todos. En su despedida, había publicado un tweet en el que decía que ahora el país tenía “dos papas” en referencia a él y al papa Francisco, pero unas horas más tarde… ¡lo borró!

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.