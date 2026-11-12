El papa León XIV borró el último posteo que le dedicó a Argentina

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.
El papa León XIV se fue de Argentina luego de una visita que duró tres días y que tuvo momentos muy emocionantes que conmovieron a todos. En su despedida, había publicado un tweet en el que decía que ahora el país tenía “dos papas” en referencia a él y al papa Francisco, pero unas horas más tarde… ¡lo borró!
Este mensaje emocionó a muchos, quienes compartieron el mensaje y le agradecieron. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó.
“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó. Pero horas más tarde, el tweet fue borrado y la historia de Instagram que contenía el mismo texto, también. El supuesto motivo tuvo que ver con una molestia del Vaticano por haberse salido del protocolo, incluso los usurarios lo pusieron en comparación al mensaje dedicado a Uruguay, el cual fue correcto, y coincidieron que no había puesto fitros.
Por el momento, no dieron explicaciones, ni tampoco publicaron otro en su lugar para reemplazar, pero mantener el saludo. Directamente, sus redes sociales quedaron sin saludo al país.