El papa León XIV borró el último posteo que le dedicó a Argentina

El Sumo Pontífice había agradecido al país luego de su convocante visita en la gira sudamericana con un sentido mensaje en el que mencionaba a Francisco. Horas más tarde, decidió eliminar la publicación.
SociedadHace 4 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-11-12 at 07.19.51

El papa León XIV se fue de Argentina luego de una visita que duró tres días y que tuvo momentos muy emocionantes que conmovieron a todos. En su despedida, había publicado un tweet en el que decía que ahora el país tenía “dos papas” en referencia a él y al papa Francisco, pero unas horas más tarde… ¡lo borró!

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.

Este mensaje emocionó a muchos, quienes compartieron el mensaje y le agradecieron. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó. Pero horas más tarde, el tweet fue borrado y la historia de Instagram que contenía el mismo texto, también. El supuesto motivo tuvo que ver con una molestia del Vaticano por haberse salido del protocolo, incluso los usurarios lo pusieron en comparación al mensaje dedicado a Uruguay, el cual fue correcto, y coincidieron que no había puesto fitros.

Por el momento, no dieron explicaciones, ni tampoco publicaron otro en su lugar para reemplazar, pero mantener el saludo. Directamente, sus redes sociales quedaron sin saludo al país.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-11-12 at 11.10.02

La cápsula de León XIV casi choca en Perú

Prensa
SociedadHace 1 hora
Tras la visita a Argentina, el Santo Padre tuvo un incidente en su arribo a Lima, durante el viaje que lo llevaba a la casa de gobierno. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero preocupó a los presentes por una falla en la seguridad. ¿Qué pasó?
WhatsApp Image 2026-11-12 at 07.25.25

Condenaron e inhabilitaron al policía federal que gaseó a una nena de 10 años frente al Congreso

Prensa
SociedadHace 5 horas
El juez Daniel Rafecas condenó a Cristian Miguel Rivaldi por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados, en septiembre de 2024. La pena de un año y tres meses de prisión es de cumplimiento en suspenso e incluye una inhabilitación especial por el doble de tiempo. El magistrado lo encontró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves.
Boletín de noticias