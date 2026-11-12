Condenaron e inhabilitaron al policía federal que gaseó a una nena de 10 años frente al Congreso

El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles por haber gaseado a una nena de 10 años y a su madre durante una protesta frente al Congreso. El juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo, al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. En la resolución, el juez Rafecas estableció además que Rivaldi deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

El caso, conocido como el de Fabrizia, ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. Según la acusación, el efectivo utilizó el aerosol disuasivo que tenía asignado y roció con gas pimienta a la niña y a su madre, Carla Pegoraro, cuando ambas permanecían sentadas en el suelo.

El debate estuvo a cargo de Rafecas y se desarrolló en una sola jornada. Durante la audiencia se incorporaron las pericias y declararon dos testigos de la defensa. Luego llegó el veredicto condenatorio.