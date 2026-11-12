Medidas de prevención contra las enfermedades transmitidas por mosquitos

Frente al ascenso de las temperaturas y las recientes precipitaciones, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, el Ministerio de Salud Pública, recuerda la necesidad de sostener las tareas de descacharrado, evitar las picaduras y acudir de inmediato al médico ante la aparición de fiebre u otros síntomas compatibles. Esta estrategia preventiva se mantiene activa ante la circulación de estos virus en distintas regiones del país y en naciones limítrofes.

En cuanto a la situación epidemiológica en Salta, desde la puesta en marcha de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico para el período 2026-2027 no se han confirmado casos de dengue. Hasta el momento se notificaron 117 pacientes con síntomas compatibles: 91 fueron descartados tras las pruebas de laboratorio, 24 permanecen en estudio y 2 se consideran casos probables. Por otro lado, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 42 se confirmó un caso positivo de fiebre chikungunya en el departamento Orán, con nexo epidemiológico en Bolivia.

Eliminación de criaderos en viviendas

La medida más efectiva para cortar el ciclo de transmisión del dengue, el zika y la chikungunya consiste en reducir la población del mosquito vector mediante la eliminación de sus criaderos dentro y fuera de los domicilios. Para ello, se recomienda aplicar de forma sostenida las siguientes acciones:

- Descarte y resguardo: desechar objetos en desuso que puedan juntar agua (latas, botellas, neumáticos) y poner boca abajo, tapar o guardar bajo techo aquellos elementos útiles como baldes, palanganas, tambores y juguetes.

- Limpieza de recipientes: renovar cada dos o tres días el agua de los bebederos de mascotas y de los colectores de aire acondicionado o lluvia. Es indispensable frotar las paredes internas con un cepillo para desprender los huevos del mosquito que quedan adheridos.

- Cuidado de plantas: evitar enraizar plantas en agua o cambiar el líquido cada 48 a 72 horas cepillando el recipiente. También se aconseja rellenar los portamacetas con arena húmeda para absorber el excedente del riego.

- Mantenimiento de espacios exteriores: mantener los patios y jardines desmalezados, destapar canaletas de lluvia y mantener limpias, cloradas y cubiertas las piletas de natación cuando no se utilicen.

- Control de desagües y tanques: verter agua hirviendo (100 °C) en las rejillas de desagüe y colocarles tela mosquitera o mallas metálicas. Asimismo, asegurar el cierre hermético de tanques, aljibes y cisternas de almacenamiento de agua.

- Se recuerda que la fumigación espacial con insecticidas es una herramienta de control de emergencia reservada exclusivamente para situaciones de brote o ante la detección de casos confirmados, según la normativa vigente. Este procedimiento elimina únicamente a los mosquitos adultos que toman contacto con el producto en el momento de la aplicación, pero no posee efecto residual ni destruye huevos, larvas o pupas, por lo que no reemplaza el descacharrado domiciliario.

Prevención de picaduras

Además del ordenamiento ambiental, es fundamental reducir la exposición a las picaduras:

- Aplicar repelente siguiendo las indicaciones del envase y según la edad de cada persona.

- Vestir prendas claras que cubran brazos y piernas, sobre todo al realizar actividades al aire libre.

- Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas, y proteger cunas, camas y cochecitos de bebés con tules.

- Utilizar tabletas termoevaporables o aerosoles en ambientes interiores y espirales en espacios abiertos.

- Las personas gestantes deben extremar el cumplimiento de estas pautas de cuidado.

- Síntomas de alerta y consulta oportuna

El período de incubación de estas patologías oscila entre los 2 y los 7 días. La manifestación principal es la fiebre alta (igual o superior a 38 °C), acompañada por uno o más de los siguientes signos:

- Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular o en las articulaciones.

- Náuseas, vómitos y cansancio intenso.

- Manchas en la piel acompañadas de picazón.

- Sangrado de nariz o encías.

- Cuadros de somnolencia o irritabilidad.

Ante cualquiera de estos síntomas, se solicita a la comunidad no automedicarse y concurrir al centro de salud u hospital más cercano. Una vez evaluado por el profesional, el paciente debe guardar reposo, hidratarse de forma abundante, mantener el uso constante de repelente para evitar que otros mosquitos se infecten y asistir a las consultas de seguimiento.

Finalmente, se advierte que si en el momento en que baja la fiebre o en los días posteriores los síntomas se intensifican o surgen signos de alarma —tales como dolor abdominal fuerte y continuo, vómitos persistentes, dificultad para respirar o sangrado abundante de mucosas—, es imprescindible realizar una consulta médica inmediata, ya que la atención a tiempo disminuye la probabilidad de desarrollar cuadros graves.