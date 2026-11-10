Murió atropellado un yaguareté en Corrientes

Un yaguareté de dos años y medio que formaba parte del programa de reintroducción de la especie en Corrientes murió atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. El hecho ocurrió en un tramo que contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de fauna silvestre.

El ejemplar, identificado como Anguja, fue embestido durante la noche del domingo, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. Según informó el diario El Litoral, el vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok.

El cuerpo del animal fue encontrado a un costado de la ruta durante las primeras horas de este lunes. Tras el aviso, intervinieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes y agentes de Parques Nacionales, mientras que la Justicia inició una investigación para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la información publicada por medios correntinos, el fiscal Daniel Lezcano tomó intervención en el caso y dispuso distintas medidas. Entre ellas, el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia. También se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.