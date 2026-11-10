Invitación "VIP" para la misa del Papa León XIV en Palermo

Zulemita Menem reveló cómo era la invitación al sector exclusivo al que asistieron figuras del espectáculo, políticos y empresarios, y una modelo dio a conocer detalles intimos.
SociedadHace 1 horaPrensaPrensa
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La misa del Papa León XIV el 9 de noviembre de 2026 en el Monumento a los Españoles, en Palermo, Buenos Aires, quedó envuelta en una polémica por los espacios exclusivos destinados a famosos, políticos y empresarios. Mientras miles de fieles soportaron largas esperas bajo el sol, invitados especiales tuvieron acceso a sectores reservados con catering. Los cuestionamientos alcanzaron a Nación, Ciudad y la organización del evento.

Código Vestimenta:

  • Pantalón largo, pollera o vestido a la altura de la rodilla o más largo.
  • Los hombros deben estar cubiertos.
  • Camisas, blusas o remeras con manga, sin escotes ni espalda descubierta.

No se permitirán:

  • Shorts, minifaldas, musculosas y ojotas.
  • Ropa con logos, consignas o mensajes de carácter político, partidario, gremial o publicitario.

Qué traer:

  • DNI físico
  • Celular con carga
  • Gorro para el sol
  • Protector solar
  • Mate (opcional)

Ingreso y Seguridad:

El ingreso será con control por escáner. No se permitirá entrar con:

  • armas ni elementos cortopunzantes
  • pirotecnia ni punteros láser
  • paraguas
  • computadoras ni notebooks
  • bebidas alcohólicas
  • envases de vidrio

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice.

Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, el diseñador Gabriel Lage, Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrichson algunas de las celebridades que se vieron entre las primeras filas o en zonas privilegiadas de la misa del papa León XIV.

Entre los invitados también estaba parte del gabinete porteño como el ministro de Salud Fernan Quirós, el de Infraestructura Pablo Bereciartua, el de Justicia Gabino Tapia, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, el ex diputado Roy Cortina, el ex diputado Fernando de Andreis y el senador Martín Goerling. Los ex jefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Telerman y Aníbal Ibarra también estuvieron invitados.

Entre los asistentes mencionados en los espacios preferenciales también aparecieron el empresario José Luis Manzano y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

La propia Yanina Latorre describió las condiciones de ingreso al espacio reservado y contó que su chofer la dejó directamente en la entrada del sector VIP. También explicó que las invitaciones incluían indicaciones sobre la vestimenta y que los asistentes debían cumplir determinadas pautas protocolares.

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