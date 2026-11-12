Tras los discursos del Papa, el Gobierno advirtió: "No se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales"

Luego de que el avión del papa León XIV despegara rumbo a Perú, el vocero presidencial, Adrián Ravier, realizó su conferencia de prensa semanal donde remarcó que "no se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales", pero minutos después argumentó que la Doctrina Social de la Iglesia "es compatible" con la economía de mercado y las ideas "de la libertad".

Ravier enumeró las "coincidencias" que encontró entre el Gobierno y el Papa: "La defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos".

"En concreto, este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas", concluyó el funcionario libertario en la Casa Rosada.